Carretoneros sin prórroga

La Comisión de Ecología y Medio Ambiente ante cabildo dictaminó como cero factible la iniciativa que presentaron los carretoneros para extender el inicio del modelo motorizado de este 30 de septiembre hasta enero del 2019.

Eliacib Leija Garza, titular del área explicó: "Están argumentando que se les dio poco tiempo para reunir dinero, pero la realidad es que no fue así, desde marzo iniciaron los procesos de socialización y de invitación al programa, por lo que tuvieron oportunidad de prepararse, este tiempo que nos piden extra no servirá de nada porque nosotros ya tenemos una serie de operativos, de recurso y de coordinación que no puede postergarse".

Por lo que es definitivo, antes de que inicie el próximo mes, en la ciudad deberán erradicarse las figuras de caballos o burros jalando carretas de basura y en su remplazo, deberá trabajarse con una unidad de fuerza motriz.

El gremio de los carretoneros en Reynosa cuyo número de afiliados asciende a más de mil 600 deberá acatar las reglas tanto los de los basureros en las Anacuas o de las Calabazas, ya que de lo contrario enfrentarían sanciones, y hasta el decomiso del animal.

"Se han generado muchas reuniones con ellos para ver sus dudas, ya se les dio oportunidad de que tuvieran una camioneta de procedencia extranjera, se les da inscripción gratuita, capacitación y la posibilidad incluso de que obtengan un empleo alejado del carretón, no podemos ceder, quien se niega tendrá problemas", insistió.

Por el momento las oficinas municipales solo cuentan con un padrón de 200 carretoneros que de forma voluntaria han aceptado migrar, el tiempo continúa avanzando y en la línea quedan 8 días.

"Es absurdo darles un plazo porque estamos seguros que cuando se llegue la fecha que ellos quieren nos pedirán otro y así, serán largas, no habrá nada en concreto y solo se postergará la evolución en el manejo de residuos sanitarios", señaló.

Hizo un llamado a la población para apoyar el modelo motorizado así como para incrementar el uso de los camiones recolectores oficiales.