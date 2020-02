Carmen Sarahí, la mexicana en los Oscar

Tras anunciarse su participación en la ceremonia de la edición número 92 de los premios Oscar, la actriz y cantante mexicana Carmen Sarahí, manifestó que "llegó el día" luego de que ha vivido una semana de contrastes, emociones y trabajo a tope.

A través de sus redes sociales, Carmen compartió su experiencia previa a trasladarse a Los Ángeles, California, lugar en el que se realizará la entrega del Oscar: "Me sentía muy frustrada por la cantidad de problemas que estaban creándose por mil y un cosas relacionadas a hoy. Y en un momento me senté y respiré".

La actriz, quien dio voz al personaje de "Elsa" en el doblaje latinoamericano de la película animada Frozen y su secuela, detalló que se percató de lo maravilloso que le estaba sucediendo y para disfrutar del momento, decidió encerrarse en el cuarto de sus hijos e interpretar una canción con la intención de agradecer lo que lo ocurría.

Carmen, quien actualmente forma parte del elenco de la obra Hoy no me puedo levantar, compartió el video donde aparece cantando y destacó: "Se las comparto (la canción) con mucho cariño, y agradeciendo todo el amor y las buenas vibras que me están mandando. Y agradeciendo a las personas que son mi fortaleza: mis padres, mis hermanos, mis hijas, mi esposo y Dios".

Sarahí se presentará al lado de las actrices que han dado voz al personaje de "Elsa" en varias partes del mundo, esto sobre el escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles, bajo el espectáculo titulado Por primera vez, reuniendo a las Elsas del mundo.

Será con el tema Into the Unknown que las intérpretes del personaje de "Elsa" tanto en la cinta Frozen lanzada en 2013 y la secuela estrenada a finales de 2019, formen parte de la ceremonia del Oscar 2020 este domingo.