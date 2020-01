Carmen Salinas revela que tuvo cinco abortos involuntarios

La actriz Carmen Salinas reveló que, siendo joven, tuvo cinco abortos involuntarios, por lo que está en contra de esta práctica.

"Tuve la desgracia de perder. Fueron como cinco abortos normales y yo lloraba mucho. Era una tragedia mi vida, que se me vinieran y que no los pudiera retener", relató ante la prensa.

La actriz de 80 años de edad recordó que abortó a una niña cuando tenía siete meses de gestación. En otro momento buscó revivir a otro de sus hijos con botellas de agua caliente.

"Pero no sabía que había que extraerle flemas, que había que meterlo en una incubadora y lo vi morir. Quería jalar aire y se me murió en las manos. Lo alcancé a bautizar con el nombre de Jesús, por eso, en lo particular, no estoy en favor del aborto".

Sobre este tema, Carmen Salinas, quien ha destacado en filmes como Bellas de noche (1975) y La pulquería (1981), participará en el cortometraje Ojo por ojo en el que interpretará a una abuela que lleva a su nieta a abortar.

"Es una truculencia con un mensaje muy fuerte para todas las jovencitas de entre 13 y 15 años que llegan a ese grado. Que se embarazan y los quieren tener o los quieren abortar. Nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo, sabemos lo que hacemos con él, pero sí es peligroso y además muy triste", opinó.