Carmen aclara que no cocinará para la reina Isabel II

Luego de que se viralizó que la potosina Carmen Miranda cocinaría para la Reina Isabel II, aclaró que la información difundida no es real y a su vez, en un comunicado, se disculpó con el Chef Fernando "por el daño causado".

Carmen Miranda, ganadora del programa "MasterChef La Revancha" publicó en redes sociales que alguna vez existió esa posibilidad, sin embargo, ahora eso ya no, pues aseguró que "una persona publicó información que no es correcta y no se imaginó lo que esto podría ocasionar. Ahora mi futuro y de terceros se ha visto comprometido".

Finalmente, ofreció disculpas al chef Fernando, quien presuntamente la había invitado a cocinar en Londres.