Carlos Vela Juega en victoria de la Real Sociedad

El atacante ingresó al 60' en la victoria del conjunto txuri-urdín 2-0 sobre el Groningen de Holanda.



Vela, quien se incorporó al grupo que dirige Eusebio Sacristán el lunes 24 de julio tras sus vacaciones, analiza junto a la directiva ofertas, luego que le resta un año de contrato con el club de San Sebastián.



La Real sacó el triunfo sobre el equipo de la Eredivisie con goles de William José al 35', y de Imanol Agirretxe, al 85', quien volvió de una lesión que lo alejó de las canchas la temporada pasada.



Vela no había jugado durante la estancia del equipo en Holanda y es pretendido por diversos clubes de Europa pero el atacante no ve con malos ojos continuar en la Real Sociedad.



Por su parte, el portero mexicano Pablo Sisniega no tuvo acción.