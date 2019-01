Carlos Vela sería opción para reforzar al Barcelona

Barcelona, España.

Suena Carlos Vela para regresar a LaLiga.



Según la Cadena SER, el delantero mexicano sería una de las opciones que maneja la directiva del Barcelona para cubrir la baja de Munir, aunque se confirmó que no es la única.



Otra posibilidad, y que se acerca más a la realidad del cuadro culé, es la llegada de Álvaro Morata, ex del Real Madrid y que ahora juega para el Chelsea.



Actualmente Vela tiene 29 años y defiende los colores del conjunto de Los Ángeles FC en la Major League Soccer.



El campeón Sub 17 en 2005 conoce bien el futbol de España, ya que militó un total de 7 temporada con la Real Sociedad y antes también jugó para el Osasuna y el U.D. Salamanca.