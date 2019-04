Carlos Vela se aferra al título

Guadalajara, México.

El paso casi perfecto que registra el mexicano Carlos Vela en la MLS, donde marcha como líder de goleo con 10 tantos y también va a la punta en la clasificación con Los Ángeles FC con 22 unidades en la Conferencia Oeste, no servirá de nada si no salen campeones.



"La única presión que tengo es la mía. Si trabajo duro, si doy lo mejor, puedo marcar más goles y ayudar más a mi equipo", dijo Vela a la MLS.



"Lo único importante es ganar partidos, estar en Playoffs y tratar de ganar la MLS Cup. El resto no importa".



Vela está a la cabeza de la tabla del goleo, incluso por encima de Zlatan Ibrahimovic, quien tiene 7, por los 10 que ha marcado el nacido en Cancún.



Tomando en cuenta las dos conferencias, el cuadro angelino, es el que más puntos registra y el aporte que ha hecho Vela ha Sido muy significativo; apenas el domingo marcó un doblete en la victoria que consiguieron sobre el Seattle Sounders.



"Si queremos hacer eso (ganar el título), tenemos que tener muchos partidos como el del domingo y trabajar duro. Creo que es la única forma de conseguir algo", afirmó.



Vela compartió el crédito con todos los integrantes del plantel, pues entiende que por sus goles los reflectores apuntan hacia él, pero recordó el buen trabajo colectivo que han hecho hasta ahora. El próximo domingo 28 jugarán frente al Sounders, pero ahora como visitantes.



"Muchas veces hablamos sólo de mis goles o de los delanteros, pero el equipo entero lo está haciendo bien y si todo el equipo trabaja bien, es más fácil para nosotros", añadió.