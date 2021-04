Carlos Vela no piensa en regresar a la Selección Mexicana

"Bueno, honestamente, no pienso en eso. Solo me concentro en estar en mi mejor nivel. Marcar goles, hacer todo por mi equipo. Y después de eso, nunca lo sabremos", dijo cuando se le preguntó si aún piensa en regresar al equipo que dirige Gerardo Martino , o por lo menos a la selección olímpica.

Carlos Vela no piensa en la Selección Nacional. Por lo menos no por ahora. En entrevista con Los Ángeles Times, el delantero del LAFC, volvió a reiterar que vestir la camiseta del equipo mexicano no está en sus planes.

Vela habló de muchos temas en la entrevista, sobre si seguirá en Los Ángeles y hasta cuál es el jugador que más admira en el futbol. "Sinceramente no sé si me quedaré en Los Ángeles. Estoy abierto a todo.

Noticia Relacionada Azulejos se imponen 6-2 a Rangers ante estadio lleno

"Creo que lo más importante es con quién estás. Si tengo a mi familia cerca, si siento que tengo un par de amigos, no importa dónde estés. No importa si es Estados Unidos o México.

"Siempre he dicho que quiero estar algún día en Australia. Nunca estuve en Australia. No tengo amigos allí, pero quizás vivamos en Australia en unos años. Nunca sabemos".

El mejor futbolista con el que ha jugado, no es ni siquiera un mexicano o un español, es un holandés y no jugó con él, sólo entrenó:

"Uno de los muchachos que siempre digo que era increíblemente bueno, y nunca jugué con él, pero estaba entrenando con él, fue Dennis Bergkamp. Todo lo que hizo fue como, '¡Guau!' Cada vez que tocaba el balón era como magia".

Finalmente, no negó su gusto por la NBA, el basquetbol, y lamenta que aún no conozca a LeBron James, estrella de Los Lakers de Los Ángeles.

"Con mi altura (5 pies 10), no ayudaba en nada jugar en la NBA. Siento que hice una gran elección porque tengo otras cosas. Estoy agradecido de tener esta vida. El futbol me ayudó a ser una mejor persona, un mejor chico. Conocí gente de todo el mundo, tuve la oportunidad de vivir en diferentes culturas.

Por supuesto, siempre tienes sueños. Siempre quieres hacer algo en lo que no estás involucrado todos los días. Pero no es porque sea infeliz. Me gusta ver la NBA. Pero al final sé que tengo que ser futbolista. No es como si quisiera cambiar de trabajo, cambiar de deporte.

"Cuando trabajo tengo la mente enfocada en el fútbol, así que cuando voy a casa quiero desconectar e intentar ver cosas diferentes. Eso me ayudó. Cuando vuelvo a entrenar, tengo energía. No es que no esté cansado de mi trabajo". ¿Conoces a LeBron? "No aún no. Yo espero".