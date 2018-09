Carlos Vela apoya al 'Tuca'

El delantero de Los Ángeles FC le dio su voto de confianza al "Tuca"

"Me gusta que 'Tuca' esté aunque sea como interino. Él ha decidido que de momentos, esos 2 partidos (no estaré) así qué hay que respetar también la decisión del Tuca", explicó Vela en conferencia en Estados Unidos.



"Obviamente intentar disfrutar estos 2 partidos y que le vaya muy bien".



El atacante, quien apenas el fin de semana se apuntó un golazo en la goleada 4-2 sobre el Toronto FC, reconoció que es positiva la inclusión de varios futbolistas jóvenes.



"Siempre he dicho que la gente joven qué hay en el país viene muy fuerte, vienen con gran nivel y ojalá les den confianza para que puedan hacer un gran trabajo, apoyarlos y desearles mucha suerte", agregó.