Carlos Salcido, a trascender como presidente de la Liga de Balompié Mexicano

No le digan señor presidente, "no, sólo Carlos Salcido por favor, hermano". Salcido, el Choco, con tres mundiales encima, 18 años de carrera —concluida hace seis meses—, con títulos en Europa y México, con todo un prestigio ganado en el futbol nacional e internacional, ahora se ve envuelto en el nuevo proyecto llamado Liga de Balompié Mexicano, que ahora preside. Dice que le tiene mucha fe.

"Hace dos meses que me involucré, pero se viene trabajando en esto desde hace ya año y medio. Hay gente con ganas de trascender, de hacer historia"

Para eso se necesita una buena cabeza y todo apunta a Salcido, quien será el que dé la cara. La responsabilidad recaerá en él, y las comparaciones con el presidente de la otra liga, la Liga MX, Enrique Bonilla, se darán de inmediato. "Pero las comparaciones son odiosas", dice en charla para EL UNIVERSAL Deportes... "No me gusta compararme. Trataré de hacer las cosas bien, con mucho trabajo y humildad".

Señala que si hay una cosa que sabe hacer es escuchar, "escucharé a todos los que así lo soliciten y también buscaré que se me tenga la conanza para ser un buen guía. Sé que me estoy sentando en un lugar complicado", admite

Quizá por eso, desde ahora marcará su sana distancia con la Liga MX, con la Femexfut y hasta con la FIFA, ya que no pedirán aliación, por ahora. "Por lo pronto no hay nada, no hay acercamiento, ni de aquí para allá, de ni allá para acá". Así que cada quién por su lado.

Mas aún hay dudas sobre esta LBM, que se espera arranque en septiembre con equipos en diversas plazas de la República Mexicana. ¿En verdad cumplirán todos con los requisitos? ¿Con la inscripción de cinco millones de pesos? "Nuestro grito de guerra es la transparencia. Tenemos atrasos en las inscripciones.

La pandemia nos ha pegado en serio, y si tenemos pendientes es porque algunas dependencias están cerradas". Quizá el más importante de estos requisitos es... "saber de dónde viene su dinero, saber a qué se dedican todos. Vamos bien, este es un buen proyecto"