Carlos Rivera enciende internet con sexy imagen

El cantante Carlos Rivera publicó en Instagram una sexy fotografía en traje de baño.

De pie junto a una piscina, con un paisaje del mar al fondo, Rivera posó en la fotografía.

"Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar", escribió el intérprete para acompañar la imagen.

Su publicación tiene ya 40 mil "me gusta" y más de mil 500 comentarios.

El pasado marzo, a través de su cuenta en Instagram, Rivera explicó por qué no cantó el tema de "Coco" en la entrega del Oscar.

De paso, felicitó a Natalia Lafourcade por su labor.