Carlos De la Mota es paciente para interpretar a Isauro Sotero

Sin aún acostumbrarse a una colorida máscara y al látex que aparenta una gran quemadura que cubre media parte de su rostro y cuello así como parte de su mano izquierda, el actor Carlos de la Mota dice armarse de gran paciencia para que durante dos horas lo caractericen para interpretar a Isauro Sotero de la telenovela Sin tu mirada.

En un descanso de la grabación del melodrama que estelarizan Claudia Martín y Osvaldo de León, el actor y arquitecto nacido en República Dominicana comentó que su personaje es todo un reto ya que aún no se acostumbra a estar cubierto con la máscara y que su piel se ha resecado por el látex que tienen que ponerle en rostro y cuello, por lo que ya le van a colocar otra máscara de compresión.

"Hay un departamento de faciales que me da tratamiento en la semana para esa resequedad y, si no, ya le diremos a Nacho Sada, el productor que nos hagan cirugía", contó divertido.

Al final, dijo, todo vale la pena para interpretar a su personaje porque aun siendo un antagónico, está en el gusto del público. "Está marcado y es diferente a los que he realizado. Es determinante en la historia", indicó.

De la Mota refirió que no tenía idea de cómo hizo a su personaje en 1997 Salvador Pineda, quien encarnaba a Lucio Malaver en Esmeralda, telenovela de 1997 protagonizada por Leticia Calderón, pues únicamente había visto fotos de su personaje.

"Afortunadamente no es la primera vez que hago historias de remake y tampoco la primera telenovela que se haga así. Nunca me evado ni trato de ver nada que otros hayan realizado. Intento de hacer una interpretación apegada a mis vivencias y a lo que quieren crear los directores".

Destacó que en redes sociales la gente le ha hecho saber que odia a su personaje pero que a él lo siguen queriendo. "Además en las telenovelas los villanos son los que gozan de todo y hasta de mujeres bellas", bromeó.

Actualmente, el actor tiene una relación amorosa con Mireia Lalaguna, coronada como Miss Mundo 2015, por lo que, dijo, se encuentra en su mejor momento. "Estoy enamorado y feliz, tengo más de lo que necesito, tengo constantemente trabajo y ahora se me juntó con el amor, soy una persona sencilla y me siento contento con este momento".