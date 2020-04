Carlos Felipe de Suecia lucha contra el coronavirus

Además de la reina Isabel ll, el rey Carlos Gustavo de Suecia también dio un discurso desde el castillo de Estenhammar, en Flen para levantar el ánimo a los ciudadanos en plena alerta sanitaria y ahora su hijo, el príncipe Carlos Felipe de Suecia, volverá a unirse a las Fuerzas Armadas para combatir el Covid-19.

El duque de Värmland, a través de su cuenta de Instagram, compartió una fotografía en la que menciona que participará en el análisis y la evaluación de la Fuerza de Defensa de la situación con Covid-19.

"En camino a la sede de las Fuerzas de Defensa para participar en el análisis y la evaluación de la Fuerza de Defensa de la situación con Covid-19 y para obtener información sobre cómo apoyan a la sociedad en este momento", escribió el hijo de Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia.

El esposo de Sofía Cristina de Suecia reunió a su familia en la cuarentena, sin embargo, Carlos Felipe tuvo que salir ya que su participación no podía atenderse vía telefónica.

"En la mayor medida posible, yo, como muchos otros, trabajo desde casa. Desafortunadamente, esta visita no se pudo hacer por teléfono. Sin embargo, me alegro de que todavía fuera posible, por supuesto, según las recomendaciones actuales", añadió en la publicación donde se le observa con su uniforme de la Fuerza de Defensa.

El papá de Alejandro y Gabriel de Suecia es el segundo hijo de los reyes de Suecia. Cuando nació, Carlos Felipe de Suecia era el príncipe heredero directo al trono, pero en 1980 reformaron las leyes suecas y fue entonces que las mujeres tuvieron derecho a convertirse en reinas, quedando por detrás de su hermana, la princesa heredera Victoria.

El domingo, el papá del príncipe Carlos Felipe dio un discurso en el que agradeció el trabajo que realizan los médicos y todos los que en estos momentos están en primera línea, trabajando sin descanso. Además, ha recordado la importancia de no salir de casa y ha transmitido su optimismo.

"Dentro de unas semanas, tendré 74 años, una edad considerable. Pero esto también significa que he experimentado muchas de las crisis que ha sufrido nuestro país. He visto cómo las crisis nos ayudan a reevaluar, a distinguir entre importantes y sin importancia. Cómo el miedo se convierte en una comprensión de la gravedad del problema y cómo se puede resolver. Y una cosa que he aprendido es esto: sin importar cuán profunda o prolongada sea una crisis, finalmente llegará a su fin.