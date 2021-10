Carlos Ballarta se lanza contra Chespirito

Aunque reconoció que la comedia no tiene la responsabilidad de hacer reflexionar a las personas, considera que en cuanto a lo cómico " Chespirito " es de lo peor que le ha pasado a la comedia mexicana.

"Yo creo que no es responsabilidad de la comedia hacer a la gente reflexionar. No toda, pero siento que, al menos en cuanto a comicidad, 'Chespirito' ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana. Yo al menos en mi casa, si hay algo que no le dejó ver a mi hijo es esa pendejada, la neta", expresó.

Para Ballarta resulta aberrante que Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" haya estado en el Estadio Nacional de Chile, lugar donde "habían torturado estudiantes".

"No suelo ser tan clavado, pero a veces me sale lo clavado. Y digo, por una cuestión de dignidad, de saber que 'Chespirito' fue a Chile y se presentó en 2 fechas en el Estadio Nacional, donde habían torturado estudiantes".

Carlos explicó algunos motivos por lo que "Chespirito" no es de su agrado:

"Por el hecho que lo recibió Pinochet con pinches honores de jefe de estado, por el hecho que fue un éxito durante todas las dictaduras. Lo que yo pensaba es: ¿Qué hace una dictadura sino censurar contenido que le puede perjudicar? ¿Qué no censuraron? Chespirito".

Aunque su punto de vista fue aplaudido por muchos de sus fans, para los admiradores de "Chespirito", no fueron nada agradable sus comentarios.