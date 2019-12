Carlo Ancelotti no le teme al despido

El italiano Carlo Ancelotti, técnico de Nápoles, reconoció que la crisis vivida en el entorno del club se ha agravado con el paso de las semanas, pues los resultados y el funcionamiento están muy lejos de las expectativas que se generaron previo al arranque de la temporada.

Sin embargo, manifestó que ya ha superado rachas negativas de esta índole a lo largo de su trayectoria, en la que ha aprendido que "la maleta de un entrenador siempre debe estar lista. No me asusta ni me preocupa que un día el club pueda destituirme o yo irme",

Respecto al fundamental choque que disputarán sus dirigidos este martes, en el que se jugarán su pase a octavos de final de la Champions League, "Carletto" manifestó: "mi único pensamiento ahora es preparar el juego de mañana al máximo. Hasta ahora lo hemos hecho bien en la Champions League y merecería una calificación."

El estratega ha sido señalado de manera constante como uno de los principales culpables del mal pasaje que atraviesan los napolitanos, que no conocen la victoria desde el pasado 23 de octubre en todas las competencias, a pesar de ir en ventaja en el marcador en la mayoría de los compromisos hasta la fecha.

"Actualmente, el equipo está muy preocupado por lo que no puede hacer a pesar del compromiso. Desearía poder recuperar la serenidad mental, que se ha perdido dados los resultados negativos en Liga", agregó.

El conjunto del sur de Italia depende de sí mismo para asegurarse un lugar entre los mejores 16 clubes de Europa y deberá confirmar la superioridad del plantel que tiene sobre Genk, su próximo rival en Champions.