Carles Puigdemont se entrega voluntariamente a la justicia de Bélgica

Puigdemont y cuatro de sus ex consejeros rechazaron la orden europea, emitidas por la justicia española, y comparecerán hoy ante el juez de instrucción, que tendrá 24 horas para tomar una decisión, según informó el portavoz de la Fiscalía de Bruselas y magistrado, Guilles de Dejemeppe.



Todos ellos se presentaron ante la Policía Federal de Bruselas a las 09:17 horas (tiempo local).

Ahora los ex funcionarios catalanes se encuentran en la sede de la Fiscalía de Bruselas y el juez de instrucción puede rechazar la euroorden, liberarlos bajo ciertas condiciones o imponerles prisión preventiva.



En caso de que el juez de instrucción considere que no deben ser liberados, serán conducidos a prisión.



La Fiscalía estaba en contacto con los abogados, con quienes había "convenido" la entrega en una comisaría de Bruselas y han "respetado" lo convenido, dijo de Dejemeppe.



Según fuentes cercanas, el ex Presidente regional y sus ex consejeros pasaron a disposición de la justicia belga, pero no han sido detenidos.



El hecho de que Puigdemont y los ex consejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Educación), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) se hayan presentado voluntariamente a la Policía, agregaron, "se enmarca en la voluntad de no sustraerse a la acción de la justicia, sino simplemente defenderse en un proceso justo e imparcial".