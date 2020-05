Cargos a Leonardo García

Cronista Municipal de Reynosa

Ya con las escrituras en la mano, Leonardo M. García pensó mejor pasarse para Texas, abandonando la escolta de 15 hombres del 21º Cuerpo de Rurales, asignada por el coronel Jesús Agustín Castro al Ejército Constitucionalista del Noreste. Esa tarde del 10 de mayo de 1913, el jefe del Estado Mayor, Francisco J. Múgica, dirigió el asalto que desalojó a los huertistas de la villa de Reynosa. En el rancho Jacalitos, Leonardo se separó de sus compañeros que iban cuidando la retaguardia de la columna militar del teniente coronel Lucio Blanco. Éste último había sido nombrado extraoficialmente como general por su propia gente, cargo que se lo daría Carranza más tarde, hasta después de la toma de Matamoros.

Leonardo cruzó el río Bravo y dejó empeñadas las escrituras por doscientos pesos, dinero que utilizó para viajar a San Antonio, Texas. Ahí trató de encontrar cliente para la propiedad de su padre, que se encontraba cerca de Sombreretillo en Nuevo León. En ese momento el comercio de armas resurgió de nuevo como un negocio de oportunidad en Texas. Los revolucionarios se habían acercado a la frontera no solo para desalojar a los huertistas, sino también para abastecerse de armas y municiones.

Los Constitucionalistas todavía utilizaban las viejas armas adquiridas de los Estados Unidos por el padre de Venustiano Carranza, don Jesús, a finales de la guerra civil entre los Estados Confederados del sur y los de los Estados de la Unión del norte. El armamento fue utilizado por los Republicanos de Juárez en el noreste de México, para pelear contra los franceses en 1866.

Comerciante de armas

Leonardo por lo pronto se encontró con un conocido, quien lo llevó a un pueblo cercano a San Antonio, en donde le fiaron 250 carabinas calibre 30-30 Winchester y 150,000 cartuchos. Dejaba entendido que la venta del terreno figuraba como colateral para pagar la deuda de las armas y un préstamo en efectivo de $200 pesos, que sumaban un total de $8,950 pesos.

De regreso en San Antonio compró en diferentes tiendas cincuenta velices en donde metió las carabinas desarmadas y cincuenta mil cartuchos. Para el resto de las municiones se vio obligado a comprar otras cuarenta maletas de mano. Su amigo Antonio Hernández Martínez le consiguió varios muchachos para que cargaran cada uno dos velices en el tren. Éste viajó a la frontera con ocho de los muchachos trayendo una carta para un amigo que vivía cerca de Sam Fordyce donde se encargarían del armamento. En ese lugar existió un puesto militar, actualmente es un pueblo fantasma a 16 millas al oeste de Mission, Texas.

Así fue que el nuevo empresario envió los velices con seis u ocho muchachos a la vez por tren, hasta que vino con los últimos a la frontera. Como el tren se paraba en Corpus Christi, Leonardo no dejó pasar la oportunidad para comprar cuatro clarines y un par de gemelos. Después que llegó a Harlingen, le pidió a su amigo Antonio que tratara de llevar las armas a México, al general Jesús Agustín Castro.

En Harlingen le comunicaron que en Laredo había alguien interesado en la propiedad que él vendía en Nuevo León y eso lo animó. De regreso hacia San Antonio en el tren, hizo un pedido de cien carabinas 30-30, cincuenta mil cartuchos y una docena de pistolas Smith & Wetson 32-20, en una ferretera de Corpus Christi. El valor del pedido sumaba un total de $3,562 pesos.

Estando en un negocio por la calle San Pedro se topó con un miembro de la Junta Constitucionalista de San Antonio, Texas, a don Eduardo Herrera. A él le pidió la dirección del cónsul Constitucionalista, Roque González Garza. Este saltillense llegó a ser presidente provisional de México durante la primera mitad del año 1915, sustituyendo a Eulalio Gutiérrez.

Primero, Leonardo le informó de las 250 carabinas que ya tenía de aquel lado, pidiéndole que le ayudase con un salvoconducto para transportarlas en México. Esto no lo consiguió, por lo que se desanimó de pedirle dinero para el último pedido que había hecho en Corpus Christi, le fue imposible negociarlo.

El mayor Alejo González

En ese tiempo, el mayor Alejo González se encontraba convaleciente en la Enfermería de Santa Rosa, el primer hospital que se construyó en San Antonio, Texas. Este era administrado por las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado, en lo que es ahora una institución educativa en esa ciudad texana.

Varios días antes, Francisco J. Múgica había estacionado su fortinga, un automóvil Ford modelo T, en lo que fue el segundo cementerio de Reynosa, en el actual sitio de la Clínica Hospital ISSSTE. Desde allí, Múgica dirigió la batalla del 10 de mayo de 1913, donde él señala que se peleó muy duro, recordaba las balas que silbaban en su dirección. La batalla fue llevada al interior del poblado por el coronel Andrés Saucedo y mayor Alejo G. González, saliendo este último gravemente herido. El mayor fue cruzado a Hidalgo, Texas, como a las siete de la tarde, desde donde fue embarcado en el tren para San Antonio, Texas.

En el hospital de San Antonio el mayor Alejo González le presentó al Sr. Manuel Miranda, quién había venido al norte de México con el general Lucio Blanco y de quien decía era primo de este último. Miranda después fue considerado el principal agente de un grupo de espías huertistas que tenían su base en Robestown, pero operaban también en Laredo, Corpus Christi, San Antonio, McAllen, Tahuachal y Brownsville, especialmente desde el Hotel Hoyt. A Leonardo se le trató de asociar con este personaje, que también llevaba el alias de "Carlos Islas", durante el consejo de guerra que se le formuló durante el siguiente año de 1914.

Leonardo vino a dar a Corpus Christi en donde encontró a un amigo que le prestó $200 pesos. Ahí recibió la noticia de Calixto Lumbreras, sobre una persona de Laredo que le quería comprar el terreno de Nuevo León. El interesado lo citó en el pueblo de Alice, Texas, para el 20 de junio de 1913. Viajó en el tren con dos hombres, a los que les pagó los viáticos por mostrar interés en anexarse a la causa Constitucionalista.

De regreso en la frontera

El 4 de junio de 1913 Leonardo, junto con sus dos acompañantes y el Sr. J. A. Castañeda llegaron en automóvil hasta Matamoros, a una cuadra de la plaza. A media cuadra de allí, estaba el mayor Francisco J. Múgica, a quien saludó y felicitó luego que se desocupó un poco. En eso llegó el general Lucio Blanco quien lo saludó, venía en compañía del coronel Saucedo y el Dr. Daniel Ríos Zertuche. Todos ellos eran miembros del Estado Mayor del Ejército Constitucionalista del Noreste.

Viendo que no había que comer, el general Blanco le pidió que fuera al otro lado a traer alguna cosa que almorzar y una barra de hielo. Leonardo cruzó para el lado americano en un automóvil y le "quitó un billete de veinte pesos plata" al cónsul constitucionalista en Brownsville, Dr. Agustín Garza González. Con eso compró comida en la casa de Antonio Márquez y pasó a la fábrica de hielo. En Matamoros, junto con el Sr. Castañeda pasaron a dejar el mandado a la planta de luz eléctrica, en donde habían instalado el cuartel de mando del Ejército Constitucionalista.

De ahí se pasaron a la casa del alcalde de Matamoros, "don Casimiro", para que fuera hablar con el General, pero no vino. El día anterior, el 3 de junio, diez minutos antes de las cuatro de la tarde el mayor Múgica fue avisado que los huertistas se habían rendido en la ciudad de Matamoros. A las cuatro de la madrugada todavía se escuchaban descargas cerradas. El mayor en sus apuntes decía que eran ataques sobre posiciones enemigas y ejecuciones de prisioneros, que apenas eran agarrados cuando inmediatamente eran ejecutados. A las 5:45 a.m. le dieron cuenta a Múgica, escribiendo en su diario de que el "último reducto cayó en nuestro poder. Los prisioneros. No los hay."

"Gringos, gringas y mexicanos se vinieron como avalancha a conocernos," escribió Múgica en su bitácora. El coronel Saucedo se impacientó y los dejó pasar, pues la sangre corrió en el mercado y el mayor trataba de impedir que el lugar fuera visto por los civiles. En esa mañana había pasado Leonardo hacia Matamoros.

En los siguientes días, Leonardo actuó como intermediario entre los militares y un comprador americano, en una transacción de mil reses y 700 mulas. Leonardo presentó al comprador extranjero al general Blanco y al mayor Múgica. El trato no se llevó concluyó, pero en las negociaciones estuvo presente el capitán Miranda, el primo espía.

Para entonces no había pasado ni el mes de que Leonardo había abandonado a la escolta del 21º Cuerpo de Rurales en Jacalitos. En Brownsville fue arrestado por primera vez por las autoridades americanas, razón por lo que tuvo que viajar de nuevo a San Antonio. Ahí sería donde empezaría la intriga que lo llevaría a ser acusado de espionaje. Pero esta historia será contada en la siguiente nota.

Gabinete del Presidente de México, Roque González Garza en 1915, anteriormente cónsul Constitucionalista en San Antonio, Texas. Foto CEHM-CARSO.