Cargan Estados más impuestos

Ciudad de México



Ante la caída de presupuestos y fondos federales, los gobiernos estatales cargarán la mano a sus ciudadanos.

Para compensar las caídas presupuestales, autoridades estatales arrancaron este 2020 con más impuestos, principalmente alzas al Impuesto Sobre Nómina (ISN) y la creación de nuevos gravámenes al hospedaje, bebidas alcohólicas y juegos de sorteos.

En esa situación se encuentran los estados de Aguascalientes (PAN), Baja California (Morena), CDMX (Morena), Michoacán (PRD), Puebla (Morena), Sinaloa (PRI), donde los gobiernos locales apretarán a sus ciudadanos para compensar sus bajas presupuestales.

Aunque en Jalisco (MC) no habrá nuevos impuestos, las autoridades aprobaron un alza del 10 por ciento al cobro de refrendos y licencias, y reactivarán el cobro de 500 pesos por verificación vehicular, el cual no se aplicaba desde 2017.

En Aguascalientes, la tasa del ISN pasó del 2 al 2.5 por ciento, al menos por los próximos dos años.

Lo mismo ocurrió en Baja California, donde este gravamen pasará de una tasa del 2.43 a una del 3 por ciento, aunado a impuestos sobre servicio de hospedaje y en aplicaciones digitales del 5 por ciento, así como a la venta de gas natural con un 5 por ciento y a la venta de gasolina con un 2.5 por ciento.

En Puebla se autorizó aumentar el ISN del 2.5 al 3 por ciento, así como nuevos impuestos del 3 por ciento por servicio de hospedaje, del 6 por ciento a loterías y sorteos, y del 3 por ciento a juegos con apuestas.

En Guanajuato se aplicará un gravamen a bebidas alcohólicas del 4.5 por ciento y a la venta de bienes inmuebles del 5 por ciento, además de un incremento del 2 al 4 por ciento al impuesto por servicios de hospedaje.

En la Ciudad de México se aprobaron impuestos de 4.5 por ciento a bebidas alcohólicas y de 10 por ciento a los juegos de apuestas.

En Sinaloa se cobrará un gravamen del 10% a las apuestas en casinos y se aplicará el ISN a los trabajadores que ofrecen servicios por honorarios u outsourcing, exceptuando a los empleados del sector público.

Mientras que en Tamaulipas se aprobó gravar con 10 por ciento la venta de cerveza y tabaco, y en Michoacán se creó un nuevo impuesto por Extracción de Materiales.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que algunos gobernadores y alcaldes recibieron sus administraciones en circunstancias preocupantes por lo que no tenían otra opción que endeudarse este año.

"La situación de varios estados es muy difícil en lo económico, en lo financiero, porque muchos gobernadores recibieron las arcas vacías y con mucha deuda.

"Inclusive algunos están en una situación tan delicada, les dejaron tan mal las finanzas, que no están haciendo obras, que no les alcanza, son muy pocos los estados. No estoy justificando, pero es tanta la deuda que tienen, que no les alcanza ni para pagar la nómina", expuso.

Al hacer un balance sobre el 2019, el mandatario dijo que demostró que no hace falta aumentar impuestos ni endeudar la administración federal.

"Se demostró que no hace falta que haya gasolinazos, se demostró que no es necesario endeudar al país para financiar el presupuesto público", planteó.