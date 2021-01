Cargan enfermeras lucha contra Covid

CIUDAD DE MÉXICO

Este 6 de enero, Día de la Enfermera y Enfermero en México, Elizabeth Santiago Vázquez pasará su festejo en la que considera la peor etapa de los 30 años de labor: la atención en tiempos de pandemia. "(Al principio) el área de Urgencias de la torre de Cardioneumología parecía igual a las películas de tiempos de guerra. Totalmente saturada, todo mundo corriendo como loco. "Es lo peor y que yo nunca pensé vivir. Desafortunadamente tiene uno que estar viendo las caras de todos los cadáveres", cuenta. Elizabeth pasa noches en vela porque su jornada en el área de Terapia Intensiva en la torre de Cardioneumología del Hospital General de México es nocturna, pero tampoco duerme mucho durante día, pues la pandemia de Covid-19, dice, le arrebató el sueño.

"Llegó un momento en que tenía en mi mente todas esas imágenes de mucho dolor. No podía conciliar el sueño. Hubo una guardia en la que tuvimos siete muertos", lamenta con la voz quebrada. Estima que pese a la labor crucial que han desempeñado durante la pandemia, el papel de la enfermería continúa siendo invisibilizado. Atienden a muchos pacientes por turno y el salario no siempre corresponde a su esfuerzo o al riesgo.

A la fecha, de los 182 mil contagios en personal de salud, las enfermeras concentran 40 por ciento de los casos, unos 72 mil y 18 por ciento de los 2 mil 397 decesos, es decir, 431 fallecimientos. A Elizabeth le ha tocado atender a compañeros que se han contagiado y perder a otros, situación que, asegura, ha sido muy compleja porque ocurre en momentos de sobrecarga de trabajo y con temor y estrés a tope. "Siempre lo hemos dicho: hace falta el reconocimiento, el que se valore (...) el mismo equipo médico no siempre nos da ese espacio, que tendría que reconocer que somos un equipo". Eso sin contar que más allá de ser la mano derecha de los médicos, dice, las enfermeras que son expertas, como ella, en cuidados intensivos, forman parte de su equipo, y son capaces de ejecutar decisiones claves. La enfermera de 52 años, conocida como "Flash", por lo rápida al ejecutar labores, señala que a la carga laboral se ha sumado la capacitación de sus compañeros contratados por el Insabi. Comenzaron a llegar desde finales de marzo y principios de abril. "A medida que pasaron estos meses fueron cambiando y cambiando.

Hubo un momento que me sentía muy agobiada porque me quedé prácticamente sola con todos los chavos del Insabi: 12 en el área Respiratoria y seis en el área de Cardiología. "No faltaba el que me decía: 'Señorita Eli el ventilador está suene y suene, ¿qué le muevo?'" Cada seis días, cuenta, había rotación de los enviados por el Insabi, quienes teóricamente tienen el conocimiento, pero carecían de práctica. En agosto, a petición suya, dejó de haber rotación. Lo más reconfortante ha sido la recuperación de los pacientes. "Eso es lo mejor que puede pasar, ver la recuperación de alguien y que uno de alguna manera contribuyó".