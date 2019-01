Cargadores buscan su revancha ante Cuervos

Baltimore, E.U.

"Alguien me preguntó si recibimos boletos para los juegos de postemporada y realmente no me podía acordar", dijo esta semana. "Fue como: ´Ha pasado un rato´".

La última vez que Baltimore jugó en casa en la postemporada de la NFL fue en 2012, cuando el linebacker Ray Lewis y el quarterback Joe Flacco diseñaron una victoria por 24-8 sobre Indianápolis para llegar hasta el Super Bowl.

Lewis ahora es miembro del Salón de la Fama y Flacco estará en la banca cuando el novato Lamar Jackson y los Cuervos (10-6) enfrenten a los Cargadores de Los Ángeles (12-4) en el duelo de comodines del domingo.

Es una revancha del choque ocurrido hace dos semanas, cuando Baltimore tomó el control de la División Norte de la Conferencia Americana con una victoria de 22-10 que dejó a los Cargadores en el sexto sitio de la conferencia. Una de las mejores defensas de la liga limitó al quarterback de Los Ángeles Philip Rivers a 181 yardas por aire con dos intercepciones.

"Sabes que van a regresar con cambios, con giros inesperados y que van a jugar mucho mejor, porque saben lo que ocurrió en el primer partido", dijo Eric Weddle, safety de los Cuervos y quien jugó nueve años con los Cargadores antes de firmar como agente libre con Baltimore en 2016.

El plan de juego es importante, pero minimizar los errores es realmente lo que cuenta.