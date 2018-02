Carga "Bronco" contra empresarios

Cd. de México.- Tras publicarse hoy que sólo el 13.8 por ciento de los afiliados de la Coparmex en Nuevo León piensa que cumplió con su trabajo, el Gobernador con licencia, Jaime Rodríguez, señaló que son ellos quienes deberían ser evaluados por sus trabajadores.



Cuestionado sobre la plataforma de evaluación de los Gobiernos estatales que presentó ayer la Coparmex, y que colocó a Nuevo León entre las entidades peor calificadas del País, Rodríguez arremetió contra los empresarios y las malas condiciones en las que tienen a sus empleados.



"Todos ellos tienen el derecho a eso. Yo los calificaría a ellos como que son la cúpula de los empresarios y que sus trabajadores los evalúan de una manera, de 0", manifestó.



"Los trabajadores, muchos de ellos, no quieren a sus patrones, porque no les crecen el salario, porque no les dan las condiciones para trabajar. Y bueno, si me califican a mí, que también ellos sean calificados".



El Mandatario estatal con licencia dijo extrañarse de los resultados obtenidos, ya que mantiene una buena relación con los miembros de la Coparmex en el Estado, quienes incluso le reconocen en corto su trabajo.



"No sé cuántos sean miembros en Nuevo León de la Coparmex, pero yo tengo muy buena relación con ellos y a mí siempre que me ven me dicen: qué chingón eres Bronco", dijo, "pues a lo mejor son doble cara, ¿no?".