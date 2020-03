Carencias en ISSSTE son de años: De León

Desde hace años que hay carencias institucionales en el ISSSTE Reynosa y no se está preparado para atender contingencia como la del Covid-19, el edificio tiene 50 años y se le nota lo añejó.

Alfonso de León Perales, Secretario de Educación Sindical en los Estados Zona Norte del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional del ISSSTE, comentó que se tiene dos camas de cuidados intensivos y dos ventiladores mecánicos, por lo que la campaña "Quédate En Tu Casa es indispensable para que se evite el incremento de casos.

"Este ISSSTE no esta preparado para atender la pandemia y de la noche a la mañana no lo va a estar, yo creo que el Hospital 270 del IMSS es el que se está manejando y es lo correcto porque no tenemos aislados, ni camas de oxigeno, no hay lo más sencillos", dijo.

El integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional del ISSSTE, recalcó que no hay médicos internistas, la plaza no ha podido ser ocupada porque los médicos no quieren venir a Tamaulipas.

De entre 82 médicos entre hipertensos o diabéticos y mayores de 65, es el 70 por ciento de tienen esas características, mientras que enfermería hay quienes hasta 34 años de experiencia y deben de irse a sus hogares para que no expongan a los demás.

"No tenemos lo necesario para enfrentar esta epidemia y es necesario que los trabajadores estén protegidos", recalcó.