Carece sector salud de atención bucal

Díaz Ordaz, Tam.

Una de las necesidades más demandadas por los usuarios del Centro de Salud, es la habilitación de un área odontológica, puesto que aparte de ser indispensable para la higiene bucal, resultaría de gran beneficio para los derechohabientes pues además de contar con atenciones dentales, cuidaría su bolsillo (los cuales están muy golpeados por la abundante crisis económica) y hasta su seguridad (pues no tendrían que transportarse hasta ciudades aledañas).

Arturo Cámara Sada, director del Centro de Salud, informó que desde hace años atrás y en numerosas ocasiones se ha gestionado dicho proyecto ante la Jurisdicción, pero hasta ahora parecen ser no escuchados pues no se ha conseguido respuesta alguna.

“Todos los días por lo menos 10 personas nos preguntan que para cuando, va a quedar el consultorio dental, y siempre contestamos lo mismo, ‘aun esta en propuesta’, yo creo que si sería muy necesario recibir una respuesta positiva, porque la verdad, si es muy necesario”, externó Cámara Sada.

Manifestó que muchas de las personas que acuden al Centro de Salud, tienen algún problema bucal, como caries, postemillas o dolor intenso de muelas, pero al no contar con un especialista en el ramo, y sobre todo con equipamiento para ejercer dicha profesión, no hay nada que puedan hacer más que enviarlos a Reynosa o Miguel Alemán.

“Es lamentable puesto que las personas que acuden aquí son de muy bajos recursos, y no podemos hacer nada para apoyarlos, y como es sabido el área dental es una de las más caras”, dijo Cámara Sada.

La habilitación de un consultorio de odontología, no solo sería muy benefactor para los usuarios del Centro de Salud, si no que sería justo ya que desde hace aproximadamente 9 años de ha venido gestionando, y hasta el momento parecen ser no escuchados o bien no le han dado el interés necesario a esta petición.

Por su parte el director del Centro de Salud, señaló escucho rumores que un grupo de personas tiene pensado hacer una manifestación para exigir la habilitación de un consultorio dental en dicha dependencia local.

Se espera que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto, antes de que la ciudanía busque por su propia mano la forma de que sus peticiones sean escuchadas y sobre todo cristalizadas.

TAMBIEN EL ISSSTE TIENE CARENCIAS

A parte de estar carente de un área dental, el ISSSTE necesita un sinfín de cosas más como la ampliación de su clínica, puesto que solamente cuenta con una pequeña sala de espera un sitio de farmacia aun más chico y escasos dos consultorios, aun que en realidad uno y medio, pues un consultorio no es ni la mitad de lo que debería ser.

El ISSSTE, ha gestionado durante más de 10 años la cristalización de una clínica más grande, pues con la que tienen no se dan abasto para las personas que acuden.

Tan solo la sala de espera es para escasas 15 personas, lo consultorios cuentan con antiguo y obsoleto equipamiento y el área de farmacia solo son repisas metálicas, que separan la oficina de las enfermeras de la pared.

Es necesario que el Gobierno, preste más atención al área de salud, porque a simple vista y por lo menos en Díaz Ordaz, ese rubro parece estar olvidado.

INDISPENSABLE. Es necesario que en el Centro de Salud, se habilite un área dental, pues la población ya tiene años exigiéndolo.

EL MÉDICO. Arturo Cámara Sada, director del Centro de Salud.