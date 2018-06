Carecen de pistas sobre riña raptada

Altamira, Tam.- A cuatro días de la desaparición de una niña de seis años de edad no se tienen rastros aun por parte de la madre y las autoridades de la Procuraduría General de Justicia; su padre y tío la sustrajeron del domicilio.

Rosalía Hernández, madre de Allison Castillo, menciona que fuero el padre José Adrián Castillo y el hermano Abelardo, quien la sustrajeron la semana pasada mientras ella se encontraba presentando una denuncia ante el Ministerio Público.

De acuerdo a lo informado, José Adrián se habría enojado debido a que Rosalía no pretendía involucrarse en los problemas que sostenía con su anterior pareja.

Por ello se llenó de enojo y decidió llevarse a la hija y esconderse bajo la protección de su hermano Abelardo.

"No tengo ninguna información de mi hija... Se la llevó su tío Abelardo Castillo y José Adrián y no sé nada de ella, cómo está. Ella me necesita muchísimo y siempre la he cuidado muy bien".

La afligida mujer interpuso una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público, por lo que las autoridades ya se encuentran desarrollando la pesquisa.

Puso a disposición los números 833 3909456 y 846 1029440, a fin de que se brinde información para dar con el paradero de la menor.