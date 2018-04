Carecen escuelas de infraestructura

Yo creo que esto está así en todos los municipios, no hay un municipio que no tenga alguna escuela con carencias . Rogelio Arellano Banda, presidente de la Comisión de Educación en el Congreso local

Cd., Tam.- El diputado por el partido Nueva Alianza y presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, Rogelio Arellano Banda, aseguró que en prácticamente todo el estado se cuenta conde equipamiento een los planteles educativos, por lo que es imperante la aplicación de los mil 300 millones de pesos etiquetados para esto desde el 2015.

"Se tenían que aplicar cerca de mil 800 millones de pesos, y hoy andamos en los mil 300, aquí lo más importante es que ya no se pierda nada, realmente que se aplique ese recurso a la brevedad porque realmente todas las escuelas carecen de infraestructura", estas carencias van desde aulas, bardas, techumbres, baños, comedores, bancos, pizarrones, equipos de cómputo, entre otros.

"Yo creo que esto está así en todos los municipios, no hay un municipio que no tenga alguna escuela con carencias", dijo que en 2016 y 2017 dejaron de ejercerse parte de los mil 800 millones de pesos etiquetados por el Congreso de la Unión y que los recursos restantes estaban en riesgo de perderse si estos no eran utilizados en estos rubros.

Por otro lado recordó que algunos maestros se han estado acercando a él para darle a conocer el caso de falta de pago, dijo que algunos de estos ya se han ido saldando sin embargo muchos aún siguen con problemas para cobrar por sus servicios.

"No tengo datos de cuántos casos sigan faltando, ahí la respuesta la debe tener el secretario o el maestro Rigo como secretario del Sindicato, pero sí hay casos en los que se les adeuda pago a los compañeros maestros", sería prácticamente en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta en secundarias técnicas y generales, en todo el estado de Tamaulipas donde sucede esto.