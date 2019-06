Carecen de red de reparto de fármacos en todo el País

Cd. de México.

Ninguna institución del sector público tiene la infraestructura necesaria para distribuir medicamentos y asegurarse de que la distribución se realice en todo el País y que en ésta existan controles efectivos de lotes, fechas de caducidad y temperaturas, alertó Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial.

Ni el Ejército ni el IMSS tienen actualmente la infraestructura necesaria para realizar esta tarea, consideró.



Señaló que el IMSS apenas puede cumplir con calidad y sustentabilidad financiera con sus dos principales encomiendas: dar acceso a servicios de salud a los trabajadores del País y a sus familias y garantizarles el acceso a sus pensiones.



Indicó que en el País existen 13 grandes distribuidoras privadas, de las cuales tres son las que concentran la mayor parte de la distribución y cuentan con la infraestructura de camiones para entregar los fármacos, y de almacenes para retener los medicamentos, además de que tienen tecnología que les permite controlar lotes, fechas de caducidad y temperaturas.



"Hay muchas medicinas que se pasa la fecha de caducidad ya no es efectiva y puede causar un riesgo. Si además se compromete el control de temperaturas ese medicamento deja de ser efectivo".



Advirtió que al paciente con VIH-sida, cáncer o hipertensión, por poner algunos ejemplos, le suministren medicamentos que no son efectivos lo único que se está haciendo es que las personas vayan perdiendo su salud.



Aseguró que, de acuerdo con estudios internacionales, el negocio de distribución en Europa, Estados Unidos y Sudamérica, entre dos y cinco empresas concentran entre el 50 y 80 por ciento de distribución porque se hacen economías de escala y especializaciones.



Por otra parte, Rafael Gual, director de Canifarma, aseguró que el precio por la distribución en promedio aumenta 5 por ciento entre lo que los productores venden a distribuidores y éstos a las instancias públicas.



Alertó que actualmente hay deudas importantes de las instituciones hacia a las distribuidoras, lo cual impacta a los productores de medicamentos.



La deuda del ISSSTE, ejemplificó, asciende a alrededor de 11 mil millones de pesos.



"Los distribuidores les deben a la industria farmacéutica".



Señaló que es necesario distinguir entre fabricantes de medicamentos y los distribuidores de éstos.



"Las denuncias que se hicieron en su momento, suponiendo que hubiera corrupción, porque no lo han demostrado, es una suposición; es sobre los operadores logísticos, no sobre la industria farmacéutica y generalizan".