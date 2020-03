Carecen de fecha para vender gel antibacterial en Reynosa, tampoco hay cubrebocas

Las farmacias locales aún no tienen fecha para el abastecimiento de gel antibacterial o cubrebocas, los principales artículos para la prevención del Covid-19, que comenzó a escasear desde finales de febrero.

En la zona centro, sobre la peatonal hidalgo existen por lo menos tres cadenas farmacéuticas pero ninguna cuenta con ellos.

"Aún no sabemos cuando llegarán, hay incertidumbre, no podemos negar que todos los días vienen preguntando por cubrebocas o gel, la respuesta es no hay, debemos esperar", dijo Mauricio Orozco, trabajador.

El precio aumentó conforme a la demanda, los recipientes portátiles de gel antibacterial en tamaño de 100 y 200 mililitros se encontraban entre los 12 a 20 pesos por unidad antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara como pandemia al Covid-19, pero posteriormente, la cotización mínima alcanzó los 25 pesos.

De acuerdo a estimaciones del personal, el abastecimiento de cubrebocas y gel podría regularizarse a partir de la primera quincena de abril.

Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio con representación local tampoco cuenta con información que garantice un abasto a corto plazo.

El único articulo que si puede localizarse en las farmacias es el alcohol etílico con precios por litro superiores a 60 pesos.

De acuerdo a las recomendaciones sanitarias, el cubre bocas debe utilizarse en aquellas personas que presenten alguna enfermedad respiratoria o síntomas del Covid-19, mientras que el gel antibacterial es se uso general, desde niños a los adultos mayores.