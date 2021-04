Carece el magisterio de apoyo emocional

Semana tras semana, la docente siente gran desesperación, porque hay padres de familia que no responden sus mensajes ni envían las tareas o exámenes de los hijos; niños que no colocan la cámara durante las sesiones y otros que nunca se han presentado a una clase.

Desde que iniciaron las clases a distancia por la pandemia del Covid -19, hace más de un año, la maestra Ana vive con una frustración constante al no saber si sus alumnos de primaria realmente están aprendiendo.

Este lunes que menores y maestros vuelven a clases virtuales, tal parece que no habrá cambio alguno.

"Hay una mamá que me manda directamente a buzón: ahí es mucho más frustrante, porque yo no sé ni qué va a pasar con esa niña", expresa la profesora de primaria, quien pidió omitir su verdadero nombre.

"Tanto estrés lo que me ha provocado es que se me suba la presión", cuenta. "Yo no padecía de eso".

Con el cierre de escuelas por la contingencia sanitaria, profesores de todos los niveles educativos han tenido que buscar diferentes maneras para adaptarse al nuevo modelo remoto, con el propósito de que sus alumnos logren el aprendizaje.

Pero para los docentes de nivel básico, en especial aquellos del sistema público, el reto ha sido mayor.

Su compromiso con la educación se topa con diversas problemáticas, principalmente de comunicación con los padres y los alumnos, lo que les provocan angustia, frustración y una afectación general a su bienestar emocional.

"Una buena parte de los maestros se han sentido preocupados y responsables por sus grupos, pero más que nada ha habido casos de maestros que se han sentido muy agobiados", indica Roberto Molina, director de la escuela Leopoldo González Sáenz.

Grupo REFORMA publicó el 7 de diciembre que casi 20 mil estudiantes de primaria no habían tenido comunicación con sus maestros en lo que iba del ciclo escolar, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Educación del Estado facilitado extraoficialmente.

"Al principio del ciclo escolar hubo padres que no respondieron o respondieron: ´Ahorita le mando la papelería o trabajos´ y fue la única y última llamada que tuve con ellos", señala Cynthia Villarreal, maestra de sexto grado de primaria.

Ella calcula tener problemas de comunicación con un 15 por ciento de sus alumnos.

"A uno le frustra esto, le saca del sitio el decir: ´Este niño es excelente, pero no tiene las herramientas (para estudiar), ¿cómo lo puedo apoyar?´. Te preocupa, te mortificas por ellos".

SIN RESPUESTA

Organizan talleres

-Ante esta carencia de atención de parte de la autoridad educativa, la inspectora Gloria Amador Campos optó por organizar un taller de apoyo emocional para los docentes que integran la Zona Escolar de la que ella es responsable.

-El curso "Botiquín para emergencias emocionales", disponible en YouTube, fue impartido en febrero de forma virtual con psicólogos especialistas en el tema. Asistieron más de mil profesores de diferentes escuelas que se enteraron de la iniciativa.

-Aunque la Secretaría de Educación estatal le informó a la inspectora sobre la posibilidad de tomar la idea para convertirla en un programa oficial, hasta hoy no se ha concretado.

-"Honestamente no creo que les interese mucho la salud emocional y mental de los profesores", comenta Amador.