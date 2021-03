Carece de prestaciones un tercio de trabajadores

Poco más de una tercera parte de las personas ocupadas en México no tiene prestaciones laborales, prácticamente la mitad no está en un sistema de pensiones ni tiene acceso a un crédito hipotecario y la mayoría no recibe utilidades, de acuerdo con el cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020.

Además, 12.8 por ciento se atiende en farmacias cuando debe hacer uso de servicios de salud, 29.3 por ciento de las viviendas habitadas tiene al menos una carencia de alimentación por falta de dinero o recursos y 38.5 por ciento de los hogares tiene ingresos de fuentes distintas al trabajo, según los resultados complementarios del Censo 2020, presentados este martes.