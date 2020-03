Carece aeropuerto de filtros de Salud

En el Aeropuerto Internacional de Reynosa Lucio Blanco, solo existe un contenedor de gel antibacterial como medida de precaución ante el Covid-19 en los espacios para documentar, de acceso al público y de espera.

Mientras que al arribo, las revisiones sanitarias se limitan a un cuestionario sobre viajes recientes.

No existe el filtro que habían anunciado desde finales de marzo autoridades sanitarias, donde se implementarían chequeos de temperatura, tos seca o problemas respiratorios.

"Solo me preguntaron si viajé hacia alguna zona de contagio, les dije que no y me dejaron pasar, así sin pruebas, a mí como viajera me parece insuficiente, porque muchas personas pueden mentir, pasar a la ciudad, hacer contagios", mencionó Giselle Huerta, quien arribó ayer desde Ciudad de México a Reynosa como transbordo para McAllen.

Ayer, personal de EL MAÑANA realizó un recorrido por las instalaciones y constató que tampoco hay inspecciones dirigidas a conductores particulares ni del transporte público.

Trabajadores de los restaurantes ubicados en las puertas de abordaje, declararon: "No hay ninguna medida de salud, todo lo que se ha dicho son apariencias, ellos dicen que están protegidos, pero nosotros que atendemos al cliente carecemos de cubrebocas".

EN UNA REUNIÓN

Fue imposible encontrar al administrador del Aeropuerto para esclarecer el porqué no funcionan los filtros o si estos se pausaron, ya que de acuerdo con personal de caja no existe autorización para dar entrevistas o información relacionada a los métodos de prevención.

Aunque reconocieron que ayer se efectuó una reunión enfocada al tema. "No podemos decir más, no debemos dar entrevistas, ni declaraciones, es parte de un protocolo", insistieron.

Entre los pasillos rumbo a las salas para documentar se localizó a dos personas con uniforme de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) pero también se negaron a brindar información.

Los pasajeros son sometidos a un cuestionario en el que no requieren pruebas o tomas de temperatura.