Cárdenas pide a la 4T más definiciones

Ciudad de México

El ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, no quiso calificar si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene rumbo o no, pero sí dijo que le gustaría conocer más las definiciones de la Cuarta Transformación.

En entrevista al participar en el lanzamiento del diálogo "¿Qué hacer?" en el que participan distintos sectores de la sociedad, quien fuera fundador del PRD dijo que quisiera ver más definiciones sobre la política económica, la política internacional, en la igualdad y la distribución de la riqueza.

"No, yo no diría que sin rumbo, yo quisiera conocer más las definiciones, no quiero decir que no haya rumbo, simplemente me parece que habría que hacer más públicas las definiciones de cuál es la política económica, cuál es la política internacional, qué se está pensando respecto de la estructuración misma de la sociedad, cómo avanzar en la igualdad, cómo avanzar en una mejor distribución de la riqueza, me parece que será importante que quede claro a la vista de todo mundo", dijo Cuauhtémoc Cárdenas.

Tampoco quiso calificar si hay avances o no en la administración de López Obrador, pero sí mencionó que no ve que haya una política clara para la creación de empleos formales como una política de Estado.

Porque esto se tiene que dar a partir de inversiones, de política de industrialización, de atender el campo, y dijo que es muy pronto a siete meses de que inició la administración de López Obrador para hacer juicios de valor sobre sus avances.

"Yo no sé si avancemos o no, esa es una opinión suya, yo lo que no veo es que haya una política clara, al menos yo no la conozco y me gustaría que esto estuviera a la vista de todo mundo de crear empleos formales, que efectivamente se estuvieran creando los formales como una política intencionada del Estado para que se crearan empleos formales en el país y esto tiene que ser a partir de inversiones, de política de industrialización, de atender al campo, en fin, todo esto tendría que estarse viendo y bueno estamos todavía a 7 meses de un nuevo gobierno, me parece que es muy pronto para hacer juicios de esa naturaleza", explicó.

Recorte a partidos

Descartó opinar sobre el recorte al financiamiento público que reciben los partidos políticos, pero sí dijo que ve muy disminuidos a todos los institutos políticos y no los ve haciendo propuestas.

"Me parece que está muy disminuidos, cada uno tendrá sus propios problemas, yo los veo desde afuera, pero lo que no veo son propuesta de los partidos, me parece que esto es lo que habría que pensar seriamente, sino hay propuestas de los partidos se va a votar por el sí o por no, y no por otros conceptos", explicó.