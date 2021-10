Cardenales nombran a Oliver Mármol como mánager

"Siempre tuve la idea que Oli llegaría a ser mánager de Grandes Ligas en un momento. Lo que no pensaba es que sería 2022", dijo John Mozeliak, el presidente de operaciones de béisbol de los Cardenales.

Mármol será el piloto más joven del club desde Marty Marion, quien tenía 34 años cuando dirigió en 1951.

Nacido en Florida y de origen dominicano, Mármol también será el segundo mánager de una minoría en la historia de la franquicia. El cubano Mike González condujo al equipo entre 1938 y 1940.

"En los barrios que crecimos ... estas no son oportunidades que se presentan a la mayoría", dijo Mármol. "El que ellos pudieron identificar a alguien (latino) en una posición de liderazgo, especialmente para una franquicia exitosa, una con la historia que tienen los Cardenales de San Luis, es algo extremadamente significativamente".

Mármol fue seleccionado por San Luis en la sexta ronda del draft amateur de 2007 procedente de las filas universitarias con el College of Charleston. Pero se carrera como pelotero se atascó en la sucursal de Clase A en Palm Beach.

Después de cumplir funciones como instructor y piloto en las menores, Mármol se sumó en 2017 al equipo técnico de las mayores como coach de primera base. Fue nombrado coach de banca en 2019 y mantuvo el puesto esta temporada, en la que los Cardenales batieron un récord de franquicia de 17 victorias en fila para llegar a la postemporada.

"Es la persona idónea para este trabajo", dijo Mozeliak.

Los Cardenales se clasificaron a los playoffs tras enhebrar una racha de 17 victorias en septiembre, pero perdieron 3-1 ante los Dodgers de Los Ángeles con un jonrón en el último turno en el juego de comodines.

Al regresar de Los Ángeles, Mozeliak no había contemplado un cambio de mánager. Pero Schildt, de 53 años, fue despedido el 14 de octubre por lo que Mozeliak describió como "diferencias filosóficas" entre Shildt, los coaches y los ejecutivos del club.

"Tuvimos diferencias internas que no se pudieron limar", dijo Mozeliak. "Consideramos que lo mejor era hacer un cambio en la organización, sin importar que no fuera algo popular. No tomamos esta decisión a la ligera".

Mármol mencionó ya ha estado en contacto con los referentes del equipo: Yadier Molina, Adam Wainwright, Nolan Arenado y Paul Goldschmidt.

"El campeonato es el objetivo final", dijo Mármol.