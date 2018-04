Cardenal pide a jóvenes que se acerquen a Cristo

El cardenal Carlos Aguiar Retes consideró que para cambiar en la sociedad todo tipo de conductas violentas, de odio y que lleven a la muerte, no hay mejor receta que ofrecer a Jesús a través del evangelio.

"Con su palabra queremos que cambie el otro en sus conductas de agresión, de violencia, de odio y de muerte, esa es la mejor receta", afirmó.

Al oficiar misa en el marco de la cuarta Gran Misión Católica, el Arzobispo Primado de México también hizo un llamado a los jóvenes para conocer a Jesús pero dejó claro que este acercamiento no será posible si se busca mediante el autoritarismo.

"A las nuevas generaciones lo que menos les gusta es la imposición y el autoritarismo, en lugar de ayudar a que conozcan a Cristo los hacemos que se alejen, que tomen distancia y digan 'que sigan mis viejitos con sus cositas'".

Ante laicos, animadores y equipo de evangelización que se reunieron en el gimnasio del Colegio Cristóbal Colón, ubicado en Lomas Verdes, el purpurado aseguró que acercar a los jóvenes con Cristo será una realidad cuando exista el diálogo desde el núcleo de la familia.

"Es importante el diálogo en el seno de las familias y compartir las experiencias de fe entre nosotros y si después todos nos vamos acompañando y la palabra de Jesús va adecuándose a nuestra vida, ya la hicimos", dijo el cardenal.

Aguiar Retes dijo que su mayor preocupación no es que los jóvenes se vayan a otras iglesias sino que no conozcan a Dios. "Algunos periodistas me preguntan si no me importa que se vayan a otras iglesias y no, estoy preocupado de que conozcan a Cristo".

Expresó que Jesús llegará a los corazones de las personas a través de la bondad, misericordia, comprensión y capacidad de diálogo y que la manera de transmitir la fe será a través de testimonios de vida. "Así la iglesia, mientras más crezca, mayor será su eficacia en el campo de evangelización".

HABLAN LOS OBISPOS

En Xalapa, Veracruz, los 11 obispos veracruzanos llamaron a los ciudadanos a que para las elecciones del 1 de julio —cuando se renovará la gubernatura del estado— no se dejen llevar por apariencias y por la pretensión de perpetuar sin mérito a las mismas familias o grupos en el poder.

En un mensaje de 15 puntos, los líderes de la comunidad católica estatal pidieron distinguir a los candidatos por propuestas claras, plataformas objetivas y realistas, cuyos compromisos estén en posibilidad de cumplir.

"Es un deber de conciencia para el ciudadano no dejarse llevar por las apariencias ni por quienes buscan comprar su voto a través de presiones o a cambio de dádivas o promesas de cargos políticos, o por la pretensión de perpetuar sin mérito a las mismas familias o grupos en el poder", señala el mensaje.

En la contienda electoral, el candidato del PAN a la gubernatura es Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, a quien la oposición ha criticado duramente.

Los prelados llamaron a los candidatos y a sus partidos a evitar el juego sucio de los ataques o descalificaciones sin fundamento, que no corresponden a una democracia seria y madura.

Dijeron que los ciudadanos buscarán que sea el bien de todos el que ilumine y motive nuestro voto personal, libre, secreto, razonado, acompañado del mejor discernimiento de cada ciudadano, buscando cuál opción puede propiciar el mayor bien posible.