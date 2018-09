Cárcamo: obra detenida desde mayo

Son ya alrededor de ocho meses desde que se inició la obra del Cárcamo 278 ubicada en el libramiento Luis Echeverría, en la colonia Aquiles Serdán, que posteriormente quedó parada y por el momento no hay plazo que den las autoridades para reiniciar los trabajos.

La obra debía quedar concluida en el mes de junio del presente año, por lo que se destinaron más de 18 millones de pesos como inversión, y se otorgó un anticipo por un total de 2 millones de pesos para iniciar el proyecto a la empresa FYSIS, asignada para el contrato.

El recurso fue financiado por el Banco de Desarrollo de América del Norte, a fondo perdido y se estimaba que la capacidad de conducción de esta obra, aumentaría su eficiencia con una línea de 30 pulgadas hacia la Planta de Tratamiento número uno.

La obra quedó detenida en el mes de mayo de este año y es fecha que no se sabe para cuando se podrán reactivar los trabajos.

El regidor de la Comisión de Obras Públicas en el Cabildo, David Aguilar Meraz, comentó que el anticipo ahora se tiene que regresar, pero es un procedimiento que hace el propio Banco.

"Ese contrato se hizo por medio del Banco de Desarrollo de América del Norte y el contratista inicial que ganó el contrato no cumplió y se le retiró el contrato, lo que se tiene que hacer es volver a licitar porque es un recurso a fondo perdido que aporta, no lo hacemos nosotros el banco tiene que licitar, los que asignan, nosotros, por parte de COMAPA es donde se hace la supervisión de la obra para que todo salga conforme a lo contratado, no cumplió", recalcó.

Por lo pronto las autoridades seguirán esperando el resolutivo que de, incluso hay multas para la empresa.

SOLA. La obra se encuentra en espera de reiniciar.