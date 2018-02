Caravana por la Dignidad costó 2 millones: Javier Corral

Cd. de México.- La Caravana por la Dignidad costó, de manera preliminar, 2 millones 647 mil 932 pesos, reveló el Gobernador Javier Corral.



De ese monto, se consiguieron aportaciones particulares en 74 depósitos a través de cuatro cuentas en 20 días por un millón 200 mil pesos.



"También les digo que hay depósitos en tránsito todavía, pero si solo con esta cantidad nos quedáramos, el Gobierno de Chihuahua sólo tendría que aportar un millón 450 mil pesos", aseveró.



Además, dijo que recibieron aportaciones en especie por cerca de 2 millones de pesos.



"Hay toda una preocupación entre el oficialismo que nos ha combatido, y varios de sus instrumentos políticos, que en algunos medios hay toda una preocupación por cuánto costó la caravana", mencionó ante quienes participaron en el contingente, durante una comida de agradecimiento.



"Los que no se preocupaban por las botellas de 50 mil pesos que se tomaba el ex Gobernador ahora están muy preocupados (...) por el gastadero de la caravana".



Según Corral, es la mejor, la más grande y a la vez la más pequeña inversión económicamente hablando que hay en el Gobierno de Chihuahua en muchos sentidos.



"Ya no se diga en términos de costo-beneficio de recuperar lo que nos habían retenido", señaló.



El panista expuso que la verdadera demanda planteada e innegociable era la extradición del ex Mandatario priista César Duarte porque, agregó, lo de los 900 millones de pesos retenidos, era la represalia, y no los depositaron por la investigación anticorrupción que realiza.



"Es un corte preliminar, pero no va a subir o a bajar mucho porque todavía hay unas cosas que no se facturan", explicó.



El costo incluyó, entre otros conceptos, comunicación, propaganda, camisetas, cachuchas, calcomanías, autobuses, rotulados y estancias.



Entre las aportaciones en especie, detalló, se encuentran 42 comidas ofrecidas por las personas de los lugares a donde llegaron para más de 200 personas.



Incluso, contó que en su casa un vecino le dejó un recado con dos billetes de 500 pesos.



Antes de la comida, Corral inauguró "Testimonios de una batalla", una memoria audiovisual de la Caravana por la Dignidad que permanecerá expuesta en el patio central del Palacio de Gobierno.



Se trata de una galería de fotografías, frases y un videoclip de 10 minutos con lo más destacado de su movilización.



El Gobernador cortó el listón acompañado de su esposa Cinthia Chavira; el coordinador general de la Caravana, Emilio Álvarez Icaza; el coordinador operativo, Gabino Gómez; el coordinador político de la Caravana, Gustavo Madero, entre otros.



La Caravana salió el 20 de enero en Ciudad Juárez y llegó a la Ciudad de México el 4 de febrero, pasando por 25 ciudades y 13 entidades, en un recorrido de 16 días por más de 4 mil 300 kilómetros.