Carambola vehicular provoca tres muertos. Corre la sangre en Donna

Donna, Tx.- Tres personas perdieron la vida de manera trágica, entre ellos un menor de edad, luego de un aparatoso accidente entre cuatro vehículos, ocurrido el pasado viernes en la comunidad de Donna.

De acuerdo a lo señalado por autoridades del Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS, el accidente ocurrió justo antes de las 19:00 horas, a la altura de la intersección del bulevar Salinas y la milla 9 ½.

El teniente Juan García señaló que por lo menos ocho personas estuvieron involucradas en el percance, de los cuales tres perdieron la vida, incluido un menor de edad.

De momento los nombres de los heridos y del ahora occiso no han sido revelados por las autoridades, quienes no dieron más detalles de lo ocurridos, destacando que se lleva a cabo una intensa investigación para deslindar responsabilidad, en particular por que se registró la muerte de un menor de edad.