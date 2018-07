Carambola causa daños en 4 vehículos

Cuatro vehículos, dos de ellos estacionados frente a una empresa, resultaron dañados en un accidente vial en el fraccionamiento Ojo Caliente, presuntamente ocasionado por una mujer que no respetó el semáforo.



A las 3:30 de la tarde, agentes de Tránsito recibieron un informe sobre un choque en Aquiles Serdán y Héroe de Nacataz, frente al DIF, en el que sólo hubo pérdidas materiales.



La presunta causante del encontronazo, Teresita, de 48 años, manejaba una camioneta Ford Escape modelo 2002 y de acuerdo con los informes, circulaba de oriente a poniente por la calle Héroe de Nacataz.



Al llegar al cruce con Aquiles Serdán, la camioneta de la mujer fue impactada por una segunda Ford Escape, pero modelo 2014, conducida por Fátima, de 25 años, quien procedía de sur a norte.



Del impacto que se dieron, la camioneta de Teresita salió proyectada cruentamente hacia la empresa Tupperware ubicada en la esquina, y golpeó a dos autos estacionados, ambos Chevrolet Aveo 2015 y 2016.



Agentes de Tránsito confirmaron que a pesar de lo fuerte del accidente, no hubo lesiones y que por versiones de testigos oculares, todo fue ocasionado por Teresita, quien no respetó la luz roja.