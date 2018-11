Cara Delevingne y Rita Ora hablan del acoso cibernético

Cara Delevingne y Rita Ora ?decidieron unirse para hablar sobre al acoso cibernético, reportó Dailymail.

La modelo y la cantante, se reunieron para abordar el tema en la emisión de This Morning.

Ambas estrellas insistieron en que los usuarios de redes sociales deberían poder expresarse libremente, situación que ejemplicó Ora con la nueva campaña de maquillaje en la que participa #IWILLNOTBEDELETED.

"El acoso cibernético es algo en el que expresas tu individualidad y a la gente no le gusta, lo que te hace sentir como si estuvieras haciendo algo malo", expresó la interprete de "Girls".

"Deberíamos poder expresarnos libremente, cuando las personas lo juzgan por lo que te hace sentir con miedo", agregó Delevingne.

Además, compartieron sus consejos de belleza.

"Siempre me lavo la cara, cuando llego a casa siempre me quito el maquillaje. Hidrato intensamente, y cualquier aceite que tenga, me lo pondré en la cara", dijo Ora.

"Me encanta una buena máscara facial, pero si pasas mucho tiempo maquillándome los ojos, a veces la dejo para el día siguiente", añadió la modelo.

En 2012, la también actriz, de 26 años, y Ora, de 27, iniciaron una amistad, misma que terminó al año siguiente cuando la cantante sostuvo un romance con su ahora ex pareja Calvin Harris.

Tres después, de acuerdo al medio Grazia, retomaron su relación.