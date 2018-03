Cara a cara Brasil y Alemania por primera vez tras el 7-1

Las selecciones de Alemania y Brasil tendrán este martes su primer encuentro después del célebre Mineirazo -el 7-1 a favor de los alemanes en la Semifinal mundialista de 2014- en un amistoso que se disputará en el Olímpico Berlín.

Si se cree lo que aseguran los jugadores y el cuerpo técnico de Alemania, para ellos el recuerdo del 7-1 está menos presente que para los brasileños.

"Lo importante para nosotros era haber ganado la Semifinal y ya al día siguiente pasamos página al resultado para concentrarnos en la Final. Era sólo un paso hacia nuestra meta", dijo este el seleccionador alemán, Joachim Low.

En Brasil, sólo quedan cuatro jugadores de aquellos que sufrieron la debacle en 2014 pero al menos en el entorno se nota cierto ánimo de revancha. El seleccionador brasileño, Tite, no va tan lejos pero ha admitido que están "en una etapa de reconstrucción y emocionalmente es importante que nos enfrentemos a Alemania".

"Tiene una importancia psicológica muy importante, eso no debe desestimarse. El 7-1 del Mundial es como un fantasma", señaló.

Brasil llega al partido con la importante baja de Neymar y tras lograr una clara victoria 3-0 en el último amistoso ante Rusia en Moscú.

Alemania, por su parte, viene de empatar 1-1 ante España y, según anunció Löw, no contará con el portero Marc André ter Stegen, ya que tiene un problema de rodilla ante el que, aunque según el seleccionador no es de gravedad, no se quieren correr riesgo.

Además, Thomas Müller y Mesut Ozil han abandonado la concentración con el objetivo de no recargarlos de partidos tras los compromisos que han tenido con sus clubes.

Se espera que para el encuentro del Olímpico el seleccionador brasileño Tite haga la menos una modificación en la titular con el ingreso al equipo de Fernandinho en detrimento de Douglas Costa con el objetivo de tener un mayor control en el centro del campo.

Low, por su parte, hará por lo menos cinco cambios en relación con el partido contra España. El plan es que empiecen como titulares Marvin Plattenhardt como lateral izquierdo, Ilkay Gündogan -probablemente en lugar de Sami Khedira-, y Leroy Sané en la posición de Julian Draxler.

A ello se agrega el cambio de portero, probablemente Bernd Leno estará en el lugar de Ter Stegen, pero es seguro que jugará tan solo un tiempo para dejar el otro a Kevin Trapp, así como los jugadores que sustituyan a Müller y a Ozil.