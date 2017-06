Capturan a 3 ligados a César Duarte

CHIHUAHUA, Chih., junio 22 (EL UNIVERSAL).- Otros tres personajes ligados al ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez y acusados de cometer presuntos actos de corrupción fueron detenidos por autoridades locales, se trata de un ex diputado estatal y dos empresarios.

El ex legislador de Movimiento Ciudadano, Fernando Reyes, fue capturado en el club deportivo más lujoso de la ciudad. Es señalado por haber recibido un millón de pesos como soborno del ex gobernador a cambio de aprobar un endeudamiento por 6 mil millones de pesos, dos meses antes de que terminara la administración del priísta.

Además, se le señala por recibir pagos ilegales por medio de una empresa "fantasma" para realizar operación política a favor del ex mandatario de Chihuahua.

El fiscal general, César Augusto Peniche, dijo que el ex diputado creó la empresa Bildung Consultoría Organizacional, la cual supuestamente impartía cursos de capacitación al gobierno de Duarte, los cuales no se realizaban; sin embargo, fueron cobrados en 2.4 millones de pesos. Ese dinero era el pago a Reyes para votar a favor iniciativas de ley presentadas por el Ejecutivo ante el Congreso, y por la aprobación de cuentas públicas de la administración estatal.

También fue detenido Iván Eli Sánchez Jasso, representante legal de Bildung, quien se habría prestado a la falsificación de documentos y facturas para obtener los recursos públicos de forma ilegal, esto en contubernio con funcionarios de la Secretaría de Hacienda estatal.

"El ex diputado local del partido Movimiento Ciudadano, Fernando Mariano Reyes, pactó y orquestó con el ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez el pago del compromiso personal aludido con recursos del Estado, por lo que se encargó de conseguir la empresa que simuló la prestación del servicio profesional, que justificó la salida del dinero público, así como operar el procedimiento administrativo de contratación con los funcionarios involucrados, y finalmente recibir la cuantiosa cantidad", señala un reporte del Ministerio Público.

La fiscalía confirmó el pasado lunes que investigaban a 22 diputados por haber aceptado sobornos, luego de que un testigo protegido revelara que Duarte Jáquez entregó un millón de pesos a cada uno para conseguir el voto a favor de la contratación de deuda en julio del año pasado.

Detectan falsificación de contratos. En un caso distinto, pero que se desarrolló en condiciones similares, en la ciudad de Puebla fue detenido Germain Lezama Cervantes, empresario de aquella entidad acusado de ayudar al ex gobernador de Chihuahua a desviar 120 millones de pesos, también bajo la modalidad de una supuesta contratación de cursos, los cuales nunca fueron realizados.

Lezama era representante legal de Kepler Soluciones Integrales SC, y habría colaborado para falsificar un contrato por el concepto de: "Asesorías en la aplicación de mejora continua y transparencia de los procesos contables, financieros y administrativos" bajo la clave CH/AD/098/15 y firmado el 31 de julio de 2015.

En la causa penal se establece que Lezama, en complicidad con el ex director de Administración, Gerardo Villegas, y el ex director de Adquisiciones, Antonio Enrique Tarín, ambos detenidos, justificó la erogación del dinero público a través de los siguientes cuatro pagos: El 30 de marzo de 2015, por 40 millones de pesos; el 9 de abril de 2015, 30 millones; 6 de mayo del mismo año, por 40 millones, y el 4 de julio de 2015, por 10 millones de pesos más.

"Esta representación social logró acreditar que los servicios profesionales nunca fueron prestados y se realizaron mediante una licitación de adjudicación directa; debido a ello, los ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda efectuaron la distracción de 120 millones de pesos del erario", señaló la Fiscalía.

A la fecha van 10 personas detenidas por cargos relacionados a desvío de recursos en contubernio con Duarte.

El lunes pasado EL UNIVERSAL publicó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó a un juez federal la detención del ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, por el desvío de recursos millonarios hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial consultadas por EL UNIVERSAL, la Fiscalía de la PGR integró un expediente con pruebas suficientes para solicitar la aprehensión del ex mandatario incluso con fines de extradición, si es que se logra en el extranjero.

De acuerdo con información a la que este diario tuvo acceso, como gobernador César Duarte les quitaba 10% del sueldo a funcionarios de su administración para destinarlos al PRI estatal.

Según las investigaciones, el ex mandatario habría desviado más de 10 mil millones de pesos de fondos públicos al PRI.

Se prevé que mañana se lleve a cabo una audiencia para desahogar el caso por la denuncia interpuesta por la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua.