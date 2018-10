Capturan a sospechoso por el envío de correos bomba en Florida

NOTICIAS RELACIONADAS Interceptan nuevos paquetes sospechosos en Florida

Florida, Estados Unidos.

El hombre tenía unos 50 años, informó un oficial, pero su nombre y los cargos que podría enfrentar no se conocieron de inmediato.



La portavoz del departamento, Sarah Isgur Flores, dijo que las autoridades planean anunciar más información en una conferencia de

prensa.



En el sitio del arresto se observó cómo personal de la Policía transportaba una furgoneta blanca en Plantation, al sureste de Florida, con las ventanas cubiertas con una calcomanías. Cubrieron el vehículo con una lona azul.



Al menos doce paquetes han sido enviados esta semana a once personas críticas de la Administración de Trump, incluyendo demócratas como la ex candidata Hillary Clinton, el ex Presidente Barack Obama y el ex Vicepresidente Joe Biden.



Esta mañana las autoridades informaron que un paquete fue enviado al senador demócrata Cory Booker y otro a las oficinas de CNN dirigido al ex director de Inteligencia Nacional James Clapper.





El FBI resguardó la camioneta del sospechoso en Plantation, Florida. Foto: AP