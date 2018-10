Capturan en España a juez peruano acusado de corrupción

El destituido juez de la Corte Suprema peruana César Hinostroza, que huyó a España tras ser acusado de liderar una red de corrupción de magistrados, fue detenido este viernes en Madrid por la Policía, dijo el Presidente Martín Vizcarra.

El juez había huido el 7 de octubre, lo que provocó un clima de acusaciones mutuas entre el Gobierno de Lima, el Congreso dominado por la Oposición y la Fiscalía.



"Hoy en la madrugada (hora peruana) ya se capturó a César Hinostroza en Madrid, España. Está actualmente con la Policía española, con agentes de relaciones exteriores y el agregado policial de Perú, quienes están haciendo todos los trámites", dijo el Presidente Vizcarra a la radio peruana RPP.



Hinostroza había ingresado a España el miércoles tras hacer una escala en Ámsterdam y solicitó asilo ese mismo día en una comisaría de Madrid, informó más temprano una fuente del Ministerio del Interior español.



Ahora, el controvertido ex magistrado pasará a disposición de la Audiencia Nacional de España que puede imponer medidas cautelares como el retiro del pasaporte, la comparecencia ante un juez cada cierto tiempo e incluso prisión provisional si consideran que hay riesgo de fuga, dijo la misma fuente.

Vizcarra informó que antes de la captura del juez peruano, habló con el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para pedirle ayuda.



"Me dijo que iba hacer el seguimiento y dar todas las indicaciones para el apoyo del Gobierno desde España", refirió el Mandatario peruano.



El Presidente Vizcarra dijo el jueves que confía en que España no proteja a un juez corrupto se fugó hace 12 días aunque tenía un impedimento legal de salida del país.



Hinostroza fue destituido a principios de octubre por el Congreso peruano tras ser acusado de tráfico de influencias y de liderar una organización criminal, en un escándalo que provocó el miércoles la dimisión del Ministro de Interior.



Aunque se había fugado hace días, las autoridades peruanas no informaron hasta el miércoles de que había escapado por la frontera norte hacia Ecuador y de allí a España. Tras el anuncio, funcionarios judiciales emitieron una orden de captura ante la Policía internacional (Interpol).



"No podemos bajar la guardia, la corrupción está enquistada en el Estado y tenemos que ser duros con ello", dijo Vizcarra.



El Presidente Vizcarra promueve una reforma del sistema judicial y político luego de que en julio estalló un escándalo de corrupción por la difusión de audios de jueces aparentemente pactando cargos y condenas, lo que generó la renuncia de varias autoridades del Poder Judicial.