Capturan a violador serial de Coyoacán

Cd. de México.

Un presunto violador serial, familiar de un mando de la Policía de Investigación, fue detenido en calles de la Alcaldía de Coyoacán.

La Procuradora local, Ernestina Godoy, informó que el hombre está relacionado con ocho casos, entre noviembre y enero de este año.



"A partir de dictámenes periciales que tienen que ver con análisis de semen y modus operandi, ya está reconocido por dos de las víctimas, teníamos el retrato hablado que coincidía en ocho eventos" dijo.



Su zona de operación era Coyoacán, desde Ciudad Universitaria, hasta colonias como Campestre Churubusco y Culhuacán, donde recogía a las víctimas en un taxi y luego las amagaba con un arma blanca.



"Él tenía un taxi que abordaban las víctimas, se iba a lugares muy oscuros, que eran principalmente por el lado de Gran Sur, donde las despojaba de la ropa, les quitaba tarjetas y es una zona de operación identificada", señaló.



El sujeto es sobrino en tercer grado del titular de la Comisión de Honor y Justicia de la Policía de Investigación, el cual ya fue separado de su cargo.



Sin embargo, señaló Godoy, no se tienen pruebas de que haya interferido en las investigaciones.



"Hasta donde hemos hecho las investigaciones no había ningún tipo de protección, ni remotamente alterada por esta persona, no tuvo ninguna intervención ni en la investigación, ni en la detención", añadió.



No obstante, el día de la detención, familiares intentaron impedir la orden de aprehensión en su contra y amenazaron a los policías que cumplimentaron el mandato judicial.