Capturan a cazadores de venados en Nuevo León

Monterrey, México.

Cuando se desplazaban por una brecha, cuatro hombres que viajaban en un vehículo Jeep fueron capturados por la portación de dos rifles calibre .22, en Allende.



Los detenidos aseguraron a los policías municipales que regresaban de cazar venados.



Sin embargo, los hombres no contaban con los permisos para este tipo de actividad y quedaron detenidos.



Una fuente policiaca informó que los detenidos son Erik Jesús, Cristian Alexis, Jesús Rivera y un extranjero, Lenyng Roy, de quien no se informó sobre su nacionalidad.



La detención fue la noche del sábado, cerca de las 20:00 horas, sobre un camino de terracería en la Comunidad El Venado.



Los oficiales realizaban un rondín de vigilancia y vieron circular al Jeep rojo y le marcaron el alto para realizar una inspección a los ocupantes.



Al indicarles que descendieran del vehículo, los oficiales encontraron los dos rifles calibre .22 que iban en el suelo del vehículo, detrás de los dos asientos delanteros.



Los cuatro ocupantes indicaron que se dedican a la cacería y que regresaban de practicar esa actividad, pero no mostraron los permisos.



Se informó que quedaron detenidos y fueron consignados al Ministerio Público Federal con sede en el municipio de Linares.