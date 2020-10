Captura Madero a 150 cocodrilos

Madero Tam.- Bomberos y Protección Civil de Ciudad Madero han logrado la captura de al menos 150 cocodrilos en lo que va del presente año, principalmente en colonias que colindan con cuerpos de agua, como lo son lagunas o canales.

Lo anterior lo dio a conocer el director de Protección Civil de la urbe petrolera, Romel Martínez Flores, quien apunta que la mayoría de las ocasiones se atienden los avistamientos de lagartos ante llamadas de los pobladores.

Los sectores en donde más se han registrado capturas son: Chipús, 15 de Mayo, Heriberto Kehoe, Miramápolis, en donde han atrapado lagartos hasta de 3 metros de longitud.

Indica que por semana atienden al menos tres llamados de vecinos reportando la presencia de los saurios.

“Los avistamientos de los cocodrilos se han extendido por las márgenes de todo el sistema lagunario, laguna la Ilusión, Nuevo Amanecer, Los Patos, Chipús, Miramápolis, así como canales y lagunetas”.

Los cocodrilos son trasladados a su hábitat natural, por lo que en ocasiones es el mismo ejemplar el que capturan al escapar de su zona.

Aseguró que en Madero sólo se ha reportado el ataque de un cocodrilo a una persona que invadió su hábitat en una laguneta de la colonia Sahop, reportándose además infinidad de muertes de mascotas, como perros, gatos y gallinas.

Para evitar posibles ataques a personas, el alcalde maderense instruyó para que se inicien los trabajos de instalación de malla cerca en los sitios de alto riesgo.

Recomendó el director de Protección Civil, dar aviso al cuerpo de Bomberos cuando se tenga avistamiento de un cocodrilo y no intentar capturarlo ya que se pone en riesgo la vida.

Por último Martínez Flores desmintió sobre la presencia de cocodrilos en la Playa de Miramar, asegurando que en una página fake, se ha divulgado tal información y se ha hecho viral, “pero no, no tenemos reportes de cocodrilos en la playa, es una página que lo subió, pero no es cierto”.