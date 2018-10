Captan riña entre militares y municipales en BCS

Ciudadanos captaron en video un zafarrancho en pleno malecón de La Paz, Baja California Sur, protagonizado por policías municipales y supuestos elementos militares.

De acuerdo con información y las versiones de usuarios de redes sociales, los efectivos –uno de ellos se identificó como elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)–, estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, en la zona de playa junto al boulevard costero Álvaro Obregón.

Ciudadanos llamaron al número de emergencias debido a que incluso, comentaron algunos usuarios, estaban "molestando a turistas y mujeres que paseaban por el lugar".

Al llegar los elementos de la Policía Preventiva y de Vialidad municipal, comenzaron los jaloneos. En el video se observa que los militares acusan a los policías de haber "sometido" a uno de ellos y no proceder con una detención, incluso refieren que "cortaron cartuchos".

En las imágenes se observan también a decenas de personas, familias con niños que presenciaron la riña.

Por varios minutos estuvo interrumpido el tráfico en la zona del kiosko del malecón. En entrevistas en el lugar, los policías argumentaban las denuncias de ciudadanos que referían que un grupo de militares estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y orinando en la vía pública.

Uno de los militares se identificó como Alberto Castro, "fuerzas especiales de la Sedena, comisionado en La Paz, Baja California", quien sobre los hechos expresó:

"Estábamos conociendo lo que es La Paz, tomándonos un refrigerio, conociendo lo que es La Paz y llegan los elementos, nos agreden y someten a los compañeros. No es justo que personal de civil venga a conocer La Paz, Baja California y llegue la policía municipal que hace muy mal su trabajo y sometan, cuando nadie cometió un delito... el elemento que está aquí sometió a mi compañero como si fuera un vil delincuente... no tienen por qué cortar cartucho...qué les cuesta decir por favor retírate de aquí, no orines..".

Uno de los policías expresó que había varias llamadas al Centro de Comando C4 donde advertían de la conducta de los militares y por ello acudieron a verificar y a detenerlos.