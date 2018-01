Captan a Dakota Johnson y Chris Martin juntos

Los rumores de un posible noviazgo entre Dakota Johnson y Chris Martin llevan circulando desde el pasado mes de noviembre, cuando la hija de Melanie Griffith y Don Johnson fue vista en un concierto del vocalista de Coldplay en Argentina. Una posible aventura que podría haberse convertido en una seria relación después de varios encuentros entre la actriz y el cantante. El último ha sido en Malibú, California, donde el pasado fin de semana han sido fotografiados cenando juntos y solos en un restaurante. Según revela una fuente al portal de noticias E! News, ambos llegaron en el coche de Martin, compartieron cena y se fueron de nuevo juntos en el mismo vehículo.

Esta es la primera vez que hay una imagen clara de los dos juntos. Después del concierto de Buenos Aires, donde un internauta hizo público un vídeo en el que se veía a la actriz de 50 sombras de Grey disfrutando el concierto desde una zona privilegiada en el backstage, salió a la luz otra foto de ambos abrazándose tras cenar con el músico australiano Nick Cave en un famoso restaurante de Israel. Pero la imagen era tan borrosa que apenas se podían distinguir sus figuras. Y en diciembre, la pareja fue fotografiada, por separado, en el aeropuerto Charles de Gaulle de París antes de coger el mismo vuelo.

Dakota Johnson y Chris Martin en el aeropuerto Charles de Gaulle de París el pasado diciembre. (GTRESONLINE)

Johnson, de 28 años, tiene pendiente de estreno el próximo febrero 50 sombras liberadas, la tercera y última entrega de la saga 50 sombras de Grey, que ha supuesto su gran salto a la industria del cine. Antes que Martin, la actriz había estado vinculada sentimentalmente al modelo Matthew Hit, con el que salió de manera intermitente durante dos años hasta 2016. El vocalista de Coldplay, de 40 años, estuvo casado con Gwyneth Paltrow desde 2003 hasta 2014, con quien tiene dos hijos en común, Apple, de 12 años, y Moses, de 10. Pese a estar divorciados, Paltrow y Martin conservan una buena relación y prueba de ello es que la actriz de Amor Ciego, que hace unos días anunció su compromiso con el productor Brad Falchuk, publica imágenes de su exmarido y su prometido juntos presumiendo de una “familia moderna”, según sus propias palabras.

Además de concluir la trilogía, Johnson ha rodado en Italia el remake de Suspiria, el clásico de terror de Dario Argento, y cuenta con otros dos proyectos, The Sound of Metal y Forever, Interrupted, entre sus próximos filmes como actriz. “Y con un poco de suerte, espero producir y dirigir”, anunciaba hace unos meses la hija mayor de Melanie Griffith. Martin, por su parte, acaba de concluir su gira A head full of dreams con la banda británica Coldplay el pasado noviembre por Latinoamérica.