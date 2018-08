Captan a Ben Affleck con una modelo Playboy

Ahora no se le vio con la productora de Saturday Night Live, Lindsay Shookus, de 38, con quien ha estado saliendo durante más de un año y con quien se le vio el mes pasado en Puerto Rico, donde él filmaba la película The Last Thing He Wanted para Netflix.

El actor fue visto en el restaurante japonés Nobu Malibú, en California, la noche del jueves, un día después de su cumpleaños, muy acompañado de la modelo de Playboy Shauna Sexton, de 22 años.



Una fuente dijo a People que la cena se trató de una primera cita y que no se mostraron afectuosos pero sí parecían tener una cena divertida.



Pero no ha sido la única vez en que han sido visto juntos. El actor y la modelo fueron fotografiados el pasado domingo en el Range Rover del actor y entrando al restaurante Jack In The Box en Santa Mónica, California, según informa el Dailymail.



Los dos iban vestidos con ropa casual, él con una camiseta negra, jeans, y zapatos deportivas; ella con unos leggins y top negros y una camiseta de tirantes holgada.



De ahí, según los fotógrafos, se fueron a la casa de ella para disfrutar la comida.



La que hasta ahora era su pareja, Lindsay Shookus, fue vista horas antes devolviendo el Bentley del actor a un garaje en Santa Mónica.



Según People, tras la cena, Shookus borró su cuenta de Instagram.



Shauna Sexton es originaria de Virginia, fue nombrada Miss Mayo 2018 y cuenta con casi 54 mil seguidores en su cuenta de Instagram.



Aunque ha colaborado en blogs y participado en sesiones fotográficas para Playboy, su verdadera pasión son los animales. Sexton es técnica veterinaria de tiempo completo y realiza turnos de 12 horas en una clínica de emergencia especializada en animales de razas pequeñas.



"No me clasifico a mí misma como modelo. Hoy en día es tan cliché que la gente diga: soy modelo. Necesito tener algún tipo de plan de respaldo. El modelaje es mi plan B. Si despega, me sentiré feliz", confiesa la chica.



La joven modelo ha asegurado que lo que le atrae de una pareja es el humor.



"Necesito alguien que pueda seguir mi sarcasmo de lo contrario sé que no va a funcionar", escribe en el portal.



"Me gusta el whisky y los refrescos, lo que hace que algunas personas se encojan, pero me gustan".



El protagonista de La Liga de la Justicia pasó su cumpleaños acompañado por los tres hijos que tuvo con su ex pareja Jennifer Garner, Violet (12 años), Seraphina (9) y Samuel (6).