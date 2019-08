Captan a Taylor Swift en estado de ebriedad

Cd. de México.- Taylor Swift fue captada en aparente estado de ebriedad durante una fiesta, mientras bailaba su canción "You Need to Calm Down".

En el clip, compartido a través de la cuenta @mizakeriachanel, la intérprete también realiza pasos que aparecen en el video oficial de la canción.

La grabación se hizo viral en redes sociales con los hashtags #DrunkTaylor (Taylor Ebria) y #TaylorSwiftIsAdoredParty (Taylor es una fiesta adorada).

Drunk @taylorswift13 singing and dancing to her own song looks a lot like sober me singing and dancing to her song pic.twitter.com/8aabKlCPo3 — Paula???? (@bestdaytay) August 11, 2019

Fanáticos de la cantante tomaron con humor la situación.

"Taylor Swift ebria cantando y bailando su propia canción se ve más sobria que yo cuando canto y bailo una de sus canciones", publicó @bestdaytay.

"De verdad me encantaría emborracharme con Taylor Swift y bailar 'You Need to Calm Down' con ella", escribió @WhatsUpTayTay.

"Imagina que vas caminando por el club y de repente ves a Taylor Swift sentada, borracha, en un vestido brillante", compartió @IwyMEdo.