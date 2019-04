Captan a hija de Lori Loughlin de fiesta

Cd. de México.

En medio del escándalo que enfrentan sus padres por presuntamente participar en una red de sobornos para que accediera a una universidad de prestigio, Olivia Jade, hija de Lori Loughlin y Mossimo Giannulli, fue captada en la fiesta de un youtuber, publicó TMZ.

La joven no han tenido presencia pública desde que se dio a conocer la investigación que involucra a sus progenitores.



Jade fue vista este jueves en la casa de David Dobrik, en Studio City, California, y, aunque se divertía, era precavida para no dar pie a más comentarios sobre su conducta.



Lori Loughlin y Mossimo Giannulli, padres de Olivia, son acusados de pagar 500 mil dólares para que sus hijas fueran aceptadas como alumnas destacadas en el equipo de remo de la USC, aunque ellas no practican el deporte.